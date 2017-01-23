Контрразведка США провела расследование связей Майкла Флинна с Россией

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Контрразведка США расследовала предполагаемые связи советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, пишет в воскресенье The Wall Street Journal.

У издания нет сведений о том, когда началось это расследование и были ли выявлены какие-то доказательства подобных связей. В Белом доме об этом также ничего не знают.

Между тем, поводом для беспокойства контрразведки могли стать сообщения о контактах Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сообщалось, что они пять раз общались по телефону 29 декабря 2016 года, когда Барак Обама ввел новые санкции против России.

Расследование должно раскрыть природу этих связей и показать, не были ли они противозаконными, сообщает The Wall Street Journal.