Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не станет публиковать свою налоговую декларацию, заявила в интервью телеканалу ABC старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

"Людям это было неинтересно, когда они за него голосовали, - сказала она. - Американцам гораздо более интересно, как будут выглядеть их собственные налоговые декларации во время президентства Трампа, а не то, что из себя представляет его декларация".

Вместе с тем последний опрос, проведенный ABC совместно с газетой The Washington Post, показал, что 74% опрошенных (из них 49% сторонники республиканской партии) хотели бы, чтобы данные о налогах президента были обнародованы. Группа активистов написала петицию с требованием публикации отчета о налогах Трампа, и она уже набрала свыше 100 тыс. подписей.

Сайт WikiLeaks также заявил о планах публично раскрыть информацию об уплаченных бизнесменом налогах, если им удастся добыть эти данные.

Ранее Трамп обещал опубликовать свою налоговую декларацию после завершения процесса аудита со стороны налоговых органов.