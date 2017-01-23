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Косачев назвал Трампа настоящим демократом

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что предыдущая американская администрация сделала все, чтобы поставить под сомнение свободное избрание Дональда Трампа президентом США.

"Передача власти была какой угодно, только не мирной. Если, конечно, не сводить передачу к формальным процедурам. И было сделано все, чтобы поставить под сомнение вообще сам факт свободного избрания Трампа", - написал Косачев в своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия".

По его словам, "чуть ли не до самого последнего момента сохранялись сомнения в том, что Трампу вообще дадут принять на себя бразды правления последней сверхдержавой, публично озвучивались даже сценарии его физического устранения". "Не говоря уже о теме импичмента, которая фигурирует вообще начиная с объявления итогов голосования", - отметил Косачев.

По его оценке, проблема "тех самых элит, которые сегодня чувствуют себя проигравшими с победой Дональда Трампа, причем не только в Америке", в том, что "они гораздо больше либералы, чем демократы".

"Что автоматически означает для них: ради торжества их "правильных" идей все средства хороши. Включая абсолютно недемократические - госперевороты, импичменты, вмешательство в дела других государств и огульные обвинения в их адрес в связи с недоказанными атаками на Америку", - подчеркнул Косачев.

Он назвал фундаментальной разницу в подходах бывшей администрации США и командой Трампа в международной политике.

"Если ты убежден, что в международных отношениях есть правильная и неправильная стороны, а не просто разные страны с собственными интересами, то это дает тебе моральное право практически на любые действия. Собственно, именно этим и руководствовались доселе вашингтонские администрации, считая себя не только лидером "свободного мира", но еще и неким "прогрессором", "переустроителем" в отношении всего прочего, по определению неправильного и несвободного мира", - считает Косачев.

По его оценке, это "страшная логика, поскольку именно она лежит в основе большинства теорий расового, идейного или цивилизационного превосходства, которые приводили к самым жестоким войнам, терактам и конфликтам в истории".

По словам Косачева, в "этом смысле именно Трамп, как ни парадоксально, выглядит большим демократом, чем уходящие проповедники (но не приверженцы, если судить по делам) демократических ценностей".

Теги: Константин Косачев, Дональд Трамп, США
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