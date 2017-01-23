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Представители Дамаска и сирийская оппозиция не будут вести прямые переговоры

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в столице Казахстана Астане будут непрямыми, сообщил в понедельник агентству EFE представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд.

Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

Как сообщалось, ранее источник, близкий к делегации одной из стран-гарантов перемирия в Сирии, не подтвердил договоренность о прямых переговорах между сирийским правительством и оппозицией. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Теги: Сирия, Астана
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