Представители Дамаска и сирийская оппозиция не будут вести прямые переговоры

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в столице Казахстана Астане будут непрямыми, сообщил в понедельник агентству EFE представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд.

Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

Как сообщалось, ранее источник, близкий к делегации одной из стран-гарантов перемирия в Сирии, не подтвердил договоренность о прямых переговорах между сирийским правительством и оппозицией. По его словам, работа в этом направлении продолжается.