Белый дом обвинил Трампа в сокрытии финансовых связей его семьи с РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп скрывает свои финансовые связи с Россией, заявил в среду представитель Белого Дома Джош Эрнест.

"Будущая администрация непрозрачна. Поднимались вопросы о возможных финансовых связях Трампа и его семьи в России. Есть больше количество свидетельств, которые они могут предъявить, чтобы опровергнуть эти обвинения как беспочвенные. Но они (Трамп и его окружение - ИФ) не отказываются это делать. Подобная секретность сеет сомнения в обществе", - сказал Эрнест в среду на брифинге.

"Вся имеющаяся данные не подтверждают мнения, что заявления безосновательны. Одного человека из семьи Трампа недавно цитировали, когда он говорил, что у его семьи и Trump Organization есть интенсивные финансовые связи с Россией", - отметил Эрнест.