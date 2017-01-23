Де Мистура будет посредником на межсирийских переговорах в Астане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Переговоры между правительственной делегацией Сирии и оппозицией не будут прямыми, посредником между сторонами выступит специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, заявил член делегации оппозиции Иссам Эльрейс.

"Переговоры будут непрямыми. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура будет посредником для каждой стороны", - заявил он на брифинге в отеле Rixos в Астане, где проходят межсирийские переговоры.

"Мы приехали в Астану только для заключения режима прекращения огня и прекращения кровопролития. Нет больше ничего, о чем мы можем говорить", - подчеркнул он.