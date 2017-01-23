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Посредниками на межсирийских переговорах выступили РФ и Турция

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Посредниками в переговорном процессе между сирийской оппозицией и правительством Сирии выступили спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также Россия и Турция, сообщил агентству "Интерфакс" источник близкий к переговорам.

"Переговоры между сирийской оппозицией и правительством проходят косвенно через посредников - через де Мистуру и страны-гаранты, в данном случае это Россия и Турция", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, представители правительства Сирии и оппозиции "сидят в разных комнатах".

"Переговоры продолжаются, они проходят в разных форматах. Атмосфера переговоров рабочая, фокус - на закрепление режима прекращения огня и решение гуманитарных вопросов", - сказал источник.

Теги: Россия, Турция, Астана, Сирия
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