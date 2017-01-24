Трамп еще не обсуждал с американской разведкой предположительные российские кибератаки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не поднимал вопрос о якобы имевших место российских кибератаках в дискуссиях с представителями американской разведки, заявил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Я не думаю, что он (Трамп - ИФ) говорил с кем-либо отдельно на эту тему, но нет никаких указаний на то, что расследование (о кибератаках - ИФ) было остановлено", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Трамп заявил, что недавние атаки были совершены Россией. Однако заметил, что другие страны тоже занимаются подобными вещами. В России с Трампом не согласились.