Члены НАТО не увидели оснований для приглашения Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Члены Североатлантического альянса не видят основания для присоединения к организации Украины в ближайшие годы, сообщает во вторник газета "Известия " со ссылкой на военный источник в Брюсселе, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, в планах НАТО нет намерений расширить состав организации за счет Украины, кроме того, в альянсе нет понимания того, как именно Украина могла бы усилить безопасность других членов этой структуры.

В свою очередь в пресс-службе НАТО "Известиям" пояснили, что главным приоритетом для Киева являются модернизация и реформы, в чем альянс готов ее поддержать.

"Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата. Сейчас приоритет для Украины - это проведение реформ и модернизация. И НАТО ей в этом процессе помогает. Решение о членстве в альянсе - личное дело страны-заявителя и всех 28 членов НАТО", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что никакие третьи силы не смогут повлиять или наложить вето на решение по членству в альянсе той или иной страны.