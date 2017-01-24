Россия, Турция и Иран собрались зафиксировать совместное намерение бороться с ИГ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия, Турция и Иран обсуждают возможность закрепить в итоговом документе по Сирии в Астане намерение совместно бороться с "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой" (организации запрещены в РФ) в Сирии, а также способствовать размежеванию умеренной оппозиции и террористов, сообщил "Интерфаксу" источник в турецкой делегации.

"Мы как страны-гаранты соглашения о перемирии в Сирии по итогам астанинской встречи должны переподтвердить свое намерение бороться с ДАИШ (арабское название ИГ) и "Джебхат ан-Нусрой" и закрепить его в итоговом заявлении",- сказал собеседник агентства.

"Перед нами также стоит задача отделения оппозиции на земле от ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" для обеспечения перемирия. Эту цель мы тоже планируем прописать в заявлении",- добавил он.

Во вторник в Астане пройдет второй раунд межсирийских переговоров при участии России, Турции и Ирана.