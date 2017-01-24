МИД РФ предупредил о катастрофе в Афганистане в случае вывода американских войск

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Возможное решение администрации президента США Дональда Трампа о выводе контингента из Афганистана в нынешних условиях приведет к обрушению ситуации в этой стране, заявили во вторник в МИД России.

"Насколько мне известно, Трамп ничего пока выводить не собирается, что логично, потому что если в нынешних условиях он примет решение о выводе контингента, то все однозначно рухнет. Мы говорили об этом неоднократно", - сказал "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Так он ответил на просьбу прокомментировать опубликованное накануне открытое письмо талибов, в котором содержится призыв к Трампу о выводе американского контингента из Афганистана.

Отвечая на вопрос о том, состоялись ли у Москвы первые контакты с представителями новой администрации США по афганской проблематике, Кабулов отметил: "Контактов у нас с американцами по афганской проблематике пока нет, так как не состоялись соответствующие назначения".

"У нас пока нет партнера для диалога", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По словам Кабулова, Трамп "унаследовал катастрофическое положение от ушедшей администрации, и это большая головная боль для него".

"Такие безумные деньги потрачены США в Афганистане, что у него, наверное, много вопросов к тем людям, которые проводили такую политику", - сказал он.

Военная миссия США в Афганистане продлилась более десяти лет и стала самой продолжительной в американской истории. Американские войска вошли в Афганистан 7 октября 2001 года в ответ на террористическую атаку 11 сентября.