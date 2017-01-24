Авианосная группа ВМФ России вошла в Ла-Манш под наблюдением кораблей НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Корабли авианосной ударной группы Северного флота, возвращающиеся на базу в Североморск из похода в Средиземноморье, во вторник днем вошли в пролив Ла-Манш. Об этом свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы (АИС) о дислокации входящих в ее состав вспомогательных судов.

Авианосная группа идет под плотным наблюдением кораблей НАТО. Среди них - фрегат ВМФ Великобритании "Сент-Олбанс", фрегат ВМФ Норвегии "Руаль Амундсен", а также вспомогательный корабль ВМФ Германии.

По сообщению ВМС Португалии, которые отслеживали передвижение российских кораблей в Атлантике, в состав российской авианосной ударной группы входят авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий", эсминец "Александр Шабалин", танкер "Лена", судно снабжения "Сергей Осипов" и буксир "Николай Чикер".

Российская корабельная авианосная группа, как ожидается, придет на базу примерно через две недели. "Корабли вернутся в Североморск в районе 9 февраля", - сообщил "Интерфаксу" во вторник источник во властных структурах Североморска.

Корабельная авианосная ударная группа покинула Североморск, главную базу Северного флота РФ, 15 октября 2016 года.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", в составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"). "Катрана" на "Адмирале Кузнецове" в декабре показало российское телевидение.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Вместе с корабельной группой из дальнего похода возвращаются более 40 летательных аппаратов, сообщили ранее в Минобороны РФ.

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.