"Адмирал Кузнецов" прибудет в Североморск через две недели

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская корабельная авианосная группа, которая возвращается из похода в Средиземное море, как ожидается, придет в Североморск примерно через две недели.

"Корабли вернутся в Североморск в районе 9 февраля", - сообщил "Интерфаксу" во вторник источник во властных структурах Североморска.

Корабельную группу возглавляет тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". В составе группы тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Его авиация принимала участие в военной операции в Сирии.

Корабельная ударная авианосная группа покинула Североморск, главную базу Северного флота РФ, 15 октября 2016 года.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", в составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"). "Катрана" на "Адмирале Кузнецове" в декабре показало российское телевидение.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Вместе с корабельной группой из дальнего похода возвращаются более 40 летательных аппаратов, сообщили ранее в Минобороны РФ.

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.