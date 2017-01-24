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Иран продолжит помощь Сирии в борьбе с тероризмом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Иран выступает за дипломатическое решение сирийского и других региональных проблем, однако не откажется от помощи Сирии в борьбе против террористических группировок, заявил советник спикера иранского парламента Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы верим, что дипломатический путь является единственным для преодоления сирийского кризиса, но это обстоятельство не заставит нас игнорировать помощь, предоставляемую Сирии в борьбе с терроризмом", - сказал он иранским журналистам по итогам встречи с главой ливанского парламента Набихом Берри.

Ранее иранский политик высоко оценил встречу по Сирии в Астане.

На встрече с послом Сирийской Арабской Республики в Тегеране Аднаном Махмудом Абдоллахиян отметил, что переговоры в Астане - это шанс укрепить борьбу сирийского народа против терроризма.

Первый день "Астанинской" встречи завершился в понедельник.

С учетом его итогов глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев был настроен оптимистично относительно второго дня переговоров.

"Я думаю, что завтрашний день принесет нам хорошие результаты, и мы сможем поговорить с вами по завершении переговоров", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня.

Вместе с тем, ряд существенных вопросов, по словам Лаврентьева, все еще нужно согласовать. "Эти вопросы касаются тех тем, очень актуальных, которые мы сегодня рассматривали: вопрос прекращения боевых действий, вопрос размежевания террористов от оппозиции, вопрос совместной борьбы с терроризмом в Сирии", - отметил он.

Одной из наиболее важных проблем остается вопрос контроля за исполнением режима прекращения огня и его распространение на всю территорию Сирии.

По словам Лаврентьева, в настоящее время стороны переговоров в Астане "прорабатывают вопрос контроля со стороны трех стран-гарантов за соблюдением режима прекращения огня в Сирии".

"Речь идет не о трехуровневом механизме, а о трехстороннем формате работы над соблюдением режима прекращения огня в Сирии, фиксации нарушений и недопущения их повторения в будущем", - сказал он.

Вместе с тем, как заявил глава делегации оппозиции на переговорах Мухаммед Аллуш, представляющий группировку "Джейш аль-Ислам", обсуждение вопроса о проведении дальнейших переговоров вооруженной оппозиции и правительства Сирии возможно только после закрепления режима прекращения огня.

"Первый шаг, который нужно здесь сделать, это ввести режим прекращения огня. Когда мы будем убеждены, что он соблюдается, мы сможем продвинуться дальше к следующему шагу и перейти к новым раундам переговоров", - сказал он журналистам.

"Мы сможем обсудить проведение дальнейших раундов переговоров только после того, как убедимся, что режим прекращения огня соблюдается, он реален", - добавил Аллуш.

Он отметил, что хотя оппозиция и настроена на мирное урегулирование, она готова к продолжению вооруженной борьбы.

Одним из "камней преткновения" на переговорах является проблема района Вади Барада, откуда снабжается питьевой водой сирийская столица, и который контролируется оппозицией.

Сирийская правительственная делегация настаивает, что боевые действия там армия ведет против террористов, оппозиция рассматривает эти действия правительства как нарушение перемирия.

Теги: Сирия, Иран
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