ЕС осудил расширение израильских поселений на палестинских территориях

В Брюсселе негативно оценили израильские планы строительства на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Недавние решения властей Израиля о расширении масштабов строительства жилья на палестинских территориях способны серьезно подорвать перспективу сосуществования Израиля и Палестины, полагают в руководстве ЕС.

"Вызывает сожаление, что Израиль проводит такую политику, несмотря на продолжающуюся серьезную озабоченность международного сообщества и возражения, которые постоянно усиливаются на всех уровнях", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном вечером во вторник в Брюсселе. В службе уточнили, что речь идет о заявлении израильского правительства от 24 января о строительстве 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, а также разрешение от 22 января на строительство 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

По мнению ЕС, непрекращающееся расширение поселений является незаконным в соответствии с международным правом, что было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН, и направлено непосредственно против долгосрочной политики ЕС и рекомендаций доклада "ближневосточного квартета".

"Достигнутое путем переговоров решение о сосуществовании двух государств является единственным способом для удовлетворения законных чаяний обеих сторон и для достижения прочного мира", - отмечается в коммюнике представителя Европейской внешнеполитической службы.