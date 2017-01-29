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В ДНР сообщили о гибели командира батальона ополченцев возле Авдеевки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В результате боя в районе Авдеевской промзоны погиб командир батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики, потери украинской стороны составили 15 погибших, сообщили в министерстве обороны ДНР.

"Сегодня во время отражения атаки противника, в которой участвовали, в том числе, боевики террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ - ИФ) героически погиб командир батальона ВС ДНР с позывным "Грек". Комбат лично возглавил одно из своих подразделений во время отражения атаки украинских карателей. В результате боя, подразделение "Грека" отбросило противника на исходные позиции. Враг понес в этом бою ощутимые потери, от умелых действий подразделения "Грека" - 15 убитых и более 20 раненых", - сказал представитель ДНР журналистам в воскресенье.

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Он добавил, что в результате "дружественного огня" вооруженные силы Украины потеряли еще пятерых убитыми и 10 ранеными.

"Кроме того, противника накрыли еще свои минометы с позиций "Правого сектора". В результате, от дружественного огня каратели понесли дополнительные потери - пятеро убитыми и более 10 ранеными. К глубокому сожалению, во время этого боя героически погиб сам командир, которому удалось отразить атаку и разбить противника, повергнув карателей в бегство", - сказал он.

Ранее в воскресенье представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий противника у авдеевской промзоны (Донецкая область) погибли трое украинских военнослужащих, ранен один военный.

Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка
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