Число жертв обстрела в Донецке выросло до двух человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибло, 13 ранены при обстреле микрорайона "Мотель" в Донецке, сообщил в четверг глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий.

"В результате взрыва в Донецке двое человек погибло, 13 получили ранения различной степени тяжести, в ликвидации последствий задействовано 33 человека личного состава МЧС и 8 единиц спецтехники, 30 человек было эвакуировано из ближайших жилых домов, поисково-спасательные работы продолжаются, планируется, что к утру движение через транспортную развязку на Макеевку будет возобновлено. Рассматривается несколько версий, основная - артиллерийский обстрел со стороны киевских боевиков" - заявил министр.

Ранее сообщилось об одном погибшем и десятке пострадавших в результате обстрелов на востоке города. полностью уничтожены несколько домов и проезжавших мимо машин, трасса "Донецк - Макеевка" перекрыта в результате масштабных повреждений автодороги.