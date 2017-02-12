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Трампу доложили о ракетном пуске КНДР

Есть обновление от 06:53

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу сообщили о ракетном пуске, осуществленном КНДР в ночь на воскресенье по московскому времени, сообщил Белый дом.

"Нам известно о пуске ракеты. Президент поставлен в известность. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию", - сообщил представитель администрации журналистам.

Ранее Пентагон подтвердил, что США также зафиксировали ракетный пуск с территории КНДР. "Мы можем подтвердить, что зафиксировали пуск ракеты с территории Северной Кореи", - говорится в заявлении представителя военного ведомства Соединенных Штатов.

Он отметил, что в ближайшее время минобороны США рассчитывает получить более детальную информацию.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских вооруженных сил, распространенном ранее, говорится, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ для получения дополнительной информации".

Япония уже заявила решительный протест в связи с "многократными провокациями КНДР". По данным японских СМИ, минобороны Японии также отслеживает ситуацию вокруг ракетного пуска, "ведет сбор и анализ информации", о чем заявила министр обороны Томоми Инада.

Токио созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хван Ге Ан объявил, что готовится "соразмерный ответ" на действия КНДР в сотрудничестве с мировым сообществом.

Теги: США, КНДР, Дональд Трамп
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