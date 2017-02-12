Трамп пообещал поддержать позицию Японии по КНДР

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать позицию Японии на сто процентов после того, как японский премьер Синдзо Абэ осудил запуск КНДР баллистической ракеты, сообщило агентство Associated Press.

Ранее в воскресенье стало известно, что кабинет министров Японии выразил протест по поводу запуска Северной Кореей баллистической ракеты. Предположительно, это была межконтинентальная ракета.

За минувший год КНДР неоднократно проводила испытания ракет и ядерных бомб. В новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова опробовать межконтинентальную баллистическую ракету. Регулярные испытания вызывают обострение обстановки в регионе.