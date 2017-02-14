Сенатор-демократ раскритиковал Трампа за отсутствие критики в адрес России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Бен Кардин назвал во вторник политику президента США Дональда Трампа по отношению к России опасной для США.

"Шокирует то, что президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается критиковать Россию. Его политика (в отношении РФ - ИФ), или отсутствие таковой, опасны для США", - написал он в своем твиттере.

Ранее Трамп писал,что не понимает, почему его критикуют за позицию по России, и настаивает на том, что не знаком с президентом России Владимиром Путиным и не вел бизнеса в этой стране.

Кроме того, сенатор считает, что Россия представляет угрозу, потому что якобы пыталась повлиять на ход выборов в США. В качестве примера угрозы Москвы он называет Украину, Крым и Сирию.

Russia is posing tremendous threats. They attacked our election system. We see it in Ukraine, Crimea, Syria #facts https://t.co/khhXJVTIVp — Senator Ben Cardin (@SenatorCardin) 14 февраля 2017 г.

Кардин настаивает на проведении расследования в связи с якобы состоявшимся обсуждением санкций между экс-советником Трампа по безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание сообщений СМИ о беседе Флинна с российским послом является неверным, хотя такой разговор действительно состоялся.