Комитет конгресса США по разведке не будет расследовать работу Флинна

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Палаты представителей по вопросам разведки США Девин Нунес заявил, что не собирается начинать расследование в отношении экс-советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна, сообщило во вторник издание Hill.

Тем не менее, по словам Нунеса, комитет намерен выяснить, кто именно организовал утечку информации о переговорах Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком. Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Как оказалось, Флинн обсуждал с Кисляком вероятную отмену ограничительных мер против России еще за несколько недель до того, как нынешний президент США Дональд Трамп занял свой пост.