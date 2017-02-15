ФБР побеседовало с Флинном в первые дни работы администрации США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В первые дни работы администрации президента США Федеральное бюро расследований беседовало с уже бывшим советником Д.Трампа по нацбезопасности о его разговорах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, сообщил CBS News со ссылкой на источник.

"ФБР провело беседу Майкла Флинна в первые дни (работы - ИФ) администрации Трампа о его разговорах с российским послом", - говорится в сообщении.

В свою очередь телеканал NBCNews заявил, что "может подтвердить, что вице-президент Майк Пенс узнал о предупреждении от министерства юстиции о Флинне только в минувший четверг".

Ранее во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер пояснил на брифинге, что президент США Дональд Трамп попросил Флинна уйти в отставку, так как утратил к нему часть доверия. Скандал вокруг Флинна разгорелся, когда появились данные, что в конце прошлого года он обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком тему санкций против РФ. Изначально советник Трампа заверил, что не говорил о санкциях с российским дипломатом, однако позже признал, что мог забыть ряд деталей разговоров.