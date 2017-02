WikiLeaks призвала опубликовать перехваченную запись разговора Флинна с послом России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Перехваченную запись разговора бывшего советника президента США Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка следует опубликовать, считает организация WikiLeaks.

"Следует опубликовать в открытом доступе перехваченную запись разговора Флинна-Кисляка, чтобы у общественности было полное понимание ситуации", - говорится в твиттере организации.

Flynn-Kislyak intercept transcript should be released to the public so everyone can act with complete knowledge https://t.co/cLRcuIiQXz