WikiLeaks призвала опубликовать перехваченную запись разговора Флинна с послом России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Перехваченную запись разговора бывшего советника президента США Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка следует опубликовать, считает организация WikiLeaks.

"Следует опубликовать в открытом доступе перехваченную запись разговора Флинна-Кисляка, чтобы у общественности было полное понимание ситуации", - говорится в твиттере организации.

Flynn-Kislyak intercept transcript should be released to the public so everyone can act with complete knowledge https://t.co/cLRcuIiQXz — WikiLeaks (@wikileaks) 14 февраля 2017 г.

WikiLeaks также разместила ссылку на страницу своего сайта, где можно "подать документы" в организацию.

Ранее во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер пояснил на брифинге, что президент США Дональд Трамп попросил Флинна уйти в отставку, так как утратил к нему часть доверия. Скандал вокруг Флинна разгорелся, когда появились данные, что в конце прошлого года он обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком тему санкций против РФ. Изначально советник Трампа заверил, что не говорил о санкциях с российским дипломатом, однако позже признал, что мог забыть ряд деталей разговоров.