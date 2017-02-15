Флинн рассказал о теме разговора с российским послом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн утверждает, что не переходил черту в телефонном разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, речь в ходе беседы шла не о снятии санкций, а о высланных 35 российских дипломатах.

"Он (разговор - ИФ) не был о санкциях. Речь шла о 35 людях, которые были высланы. Так вот как в итоге все обернулось. Это было, по сути, так: "Я знаю, что это произошло. Мы изучим все". Я никогда не говорил ничего в духе: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-то в этом роде", - сказал Флинн в последнем перед отставкой интервью изданию Daily Caller.

Флинн подчеркнул, что не переходил черту в телефонном разговоре с Кисляком. "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск (к секретной информации - ИФ) был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - отметил бывший советник.

Он уточнил, что декабрьская беседа "была не о снятии санкций". "Это было в целом что-то вроде: "Смотрите, мы приступим к исполнению обязанностей через пару недель. Дайте нам немного времени, чтобы войти в курс дела"", - сказал он.

Флинн также рассказал, что "чувствует себя ужасно", что "поставил (вице-президента Майка Пенса - ИФ) в ложное положение".

Ранее во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер пояснил на брифинге, что президент США Дональд Трамп попросил Флинна уйти в отставку, так как утратил к нему часть доверия. Скандал вокруг Флинна разгорелся, когда появились данные, что в конце прошлого года он обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком тему санкций против РФ. Изначально советник Трампа заверил, что не говорил о санкциях с российским дипломатом, однако позже признал, что мог забыть ряд деталей разговора.