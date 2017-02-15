Демократы-конгрессмены призвали ФБР расследовать связи Трампа с РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований (ФБР) должно расследовать связи президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, заявила в среду лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы призвали ФБР провести расследование финансовых, личных и политических связей Дональда Трампа и его администрации с русскими", - сказала она в среду на пресс-конференции на Капитолийском холме.

Кроме того, парламентарий считает необходимым создать внешнюю независимую комиссию, которая бы расследовала предполагаемое взаимодействие с российской разведкой лиц, работающих на избирательную кампанию Трампа. "Наш президент заигрывает с опасностью", - убеждена Пелоси. Поэтому, по ее словам, "это вопрос государственной важности".

Накануне газета Washington Times сообщила, что лидер демократического меньшинства в палате представителей США Нэнси Пелоси призвала ФБР ускорить расследование возможных связей между президентом страны Дональдом Трампом и Россией. "ФБР следует ускорить расследование о связях между Россией и администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа. Конгресс США должен созвать независимую комиссию, состоящую из представителей обеих партий, для всеобъемлющего расследования о влиянии России на администрацию США и выборы", - заявила она.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост после того, как обнаружилось, что он дал неполную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным официальным лицам относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Ранее сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника президента США по национальной безопасности с послом РФ. В частности, сенаторов интересует вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России. По мнению обоих этих сенаторов, поскольку беседы имели место до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с иностранными дипломатами.