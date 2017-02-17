В ООН назвали полезными встречи де Мистуры с Лавровым и Шойгу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Встречи спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также заместителем министра иностранных дел РФ Геннадием Гатиловым были "полезными и продуктивными", сообщили в ООН

"Они обсудили встречу в Астане, и как она может способствовать подготовке к раунду переговоров в Женеве, запланированному на следующую неделю. Встречи были полезными и продуктивными. Обсуждались также другие вопросы, такие как гуманитарный доступ и сотрудничество между ООН и Россией", - сказал журналистам заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

Он подтвердил информацию, что на встрече в Астане в четверг делегация из пяти представителей ООН "участвовала в дискуссиях по укреплению режима прекращения огня и связанным с этим вопросам".