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В Харькове вооруженные группировки устроили перестрелку в связи с блокадой Донбасса

Есть обновление от 11:28

Группировки поспорили из-за блокирования ввоза угля из восточной части Украины

В Харькове вооруженные группировки устроили перестрелку в связи с блокадой Донбасса
Харьков
Фото: ТАСС/DPA

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу вечером в Харькове произошла перестрелка между участниками добровольческого батальона "Донбасс" и членами "Восточного корпуса", сообщает tsn.ua со ссылкой на главного редактора местного издания Newsroom Павла Федосенко.

По словам Федосенко, вооруженный конфликт произошел в Алексеевке - спальном районе Харькова. "В результате стрельбы ранения получил водитель "Восточного корпуса" Игорь Пушкарев. У него серьезные ранения живота и грудной клетки, рассказал директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко", - говорится в сообщении.

После перестрелки люди в камуфляжной форме - по предварительной информации участники "Донбасса", забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским.

По словам лидера гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева, перестрелка возникла из-за конфликта по поводу блокады поставок угля в Донбассе. Известно, что "Восточный корпус" не поддержал блокаду.

Между тем, отдел коммуникации Главного управления нацполиции в Харьковской области сообщает, что в Харькове в пятницу вечером в Алексеевке произошла потасовка со стрельбой, в результате которой ранен один человек, сообщение о происшествии поступило в полицию в 21:34.

"Для установления обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова. По адресу правоохранителями задержаны 9 человек и изъято оружие. Сейчас осмотр места происшествия продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, раненый - водитель роты патрульной службы спецназначения "Схидный корпус" Игорь Пушкарев.

Теги: Харьков, Донбасс, Украина
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