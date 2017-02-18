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Порошенко назвал признание Россией документов ДНР и ЛНР "доказательством оккупации"

Есть обновление от 20:04

Украинский президент обвинил Москву в нарушении норм международного права

Порошенко назвал признание Россией документов ДНР и ЛНР "доказательством оккупации"
DPA/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение России о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса нарушает нормы международного права.

"Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права", - сказал Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Москвы о признании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит логике минских соглашений.

"Это логика сознательной эскалации, логика, которая проходит через Авдеевку и это не только логика милитарной эскалации - это логика гуманитарной эскалации. И сейчас этот указ, который абсолютно фундаментально противоречит самой логике минских договоренностей и мы прекрасно понимаем, почему это сделано", - сказал Климкин журналистам в субботу в Мюнхене.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что подписав указ о признании паспортов и других документов ЛНР и ДНР, президент России юридически признал квазигосударственные группировки и вышел из минского процесса.

В самопровозглашенных республиках, напротив, приветствовали решение российского президента. В частности, в ЛНР назвали указ Путина о документах республик Донбасса шагом к мировому признанию ЛНР и ДНР.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Теги: Петр Порошенко, Донбасс, ЛНР, ДНР
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