В воскресенье Трамп встретится с кандидатами на пост советника по нацбезопасности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье встретится с несколькими кандидатами на пост советника главы государства по нацбезопасности, который ранее вынужденно освободил Майкл Флинн, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

Президент проведет прием в своей резиденции в Мар-о-Лаго во Флориде. Спайсер сообщил, что туда приглашены бывший посол США в ООН Джон Болтон, глава командования сухопутных сил США по подготовке кадров и разработке доктрины генерал-лейтенант Герберт Раймонд Макмастер, начальник Военной академии США в Вест-Пойнте Роберт Каслен, а также генерал-лейтенант в отставке Джозеф Келлог, который после отстранения Флинна исполняет обязанности советника по нацбезопасности. Возможно также присутствие и других кандидатов, имя которых пресс-секретарь президента называть не стал.

Майкл Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.