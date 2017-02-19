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Трамп назвал себя фанатом НАТО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Мельбурне, штат Флорида, назвал себя фанатом НАТО, передает в субботу Fox News.

"Я фанат НАТО, - сказал Трамп. - Но многие страны в НАТО очень богаты, и при этом они не платят по счетам", - добавил он.

Вклад США в бюджет НАТО существенно превышает суммы, которые платит большинство союзников. Лишь 5 из 28 членов альянса, как и требуется, отдают на оборонные нужды 2% своего ВВП. Трамп неоднократно указывал на то, что США фактически вынуждены содержать НАТО и называл его устаревшей организацией.

Теги: США, НАТО, Дональд Трамп
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