Россия провела шесть гуманитарных акций в Алеппо за сутки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В рамках оказания помощи населению Сирии в течение суток проведено шесть гуманитарных акций, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в городе Алеппо, в ходе которых в районах Хамдания 3, Бенезид и Шейх-Максуд, в школах Абдаль-Азиз-Фарес (район Аль-Жазмати), Заки-Джума (район Аль-Сукари) и Радуан Суэйт (район Центральный) жителям предано 4 тонны хлеба", - говорится в сообщении

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, за сутки гуманитарную помощь получили 2,88 тыс. жителей.

Кроме того, как сообщается, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.