ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники

В самопровозглашенной республике считают, что это связано с желанием украинских властей удержать добровольческие батальоны от участия в антиправительственных беспорядках в Киеве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отвод военной техники в Донбассе во вторник был сорван по вине украинской стороны, переговоры при посредничестве ОБСЕ результатов не дали, заявил журналистам представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня в очередной раз по вине украинской стороны сорван отвод военной техники. Украинская сторона вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства: Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод вооружений", - сказал представитель министерства.

По его словам, переговоры при посредничестве ОБСЕ, которые велись сегодня в течение дня, результатов не дали. "Украинская сторона не смогла нам внятно назвать причины своего саботажа. Остается лишь догадываться, что причины связаны с готовящимися на завтра в Киеве протестами украинских националистов", - сказал он.

Также представитель военного ведомства высказал мнение, что руководство Украины пытается удержать так называемые добровольческие батальоны от участия в антиправительственных беспорядках, оставив подразделения в зоне проведения спецоперации.