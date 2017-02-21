Грызлов возложил на Киев вину за срыв отвода вооружений в Донбассе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Киев срывает договоренности, достигнутые контактной группой в рамках реализации Минских соглашений, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"На прошлом заседании Контактной группы достигнута договоренность об отводе тяжелого вооружения в соответствии с линиями, указанными в Минских соглашениях. Это должно было произойти 20 февраля. К сожалению, вынужден констатировать: на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всем протяжении линии разграничения все еще размещено тяжелое вооружение", - сказал Грызлов журналистам во вторник.

Он утверждает, что именно Киев срывает договоренности. "Нынешние украинские власти не стремятся к решению комплекса накопившихся в регионе проблем", - подчеркнул полпред.

По мнению Грызлова, это создает угрозу дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и риск для жизни и здоровья проживающих в соответствующих районах мирных граждан.

"Примечательно, что после того, как намеченный на 20 февраля отвод вооружений не состоялся, представителями ЛНР (самопровозглашенной республики - ИФ) было предложено проведение видеоконференции, призванной срочно решить данный вопрос. Однако властями в Киеве их запрос был фактически проигнорирован", - добавил полпред. Он выразил сожаление, что представители ОБСЕ не смогли настоять на проведении подобной видеоконференции.

"Таким образом, приходится констатировать: согласованный Контактной группой отвод тяжёлого вооружения сорван Киевом", - заключил Грызлов