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Турецкий Генштаб сообщил о ликвидации 14 боевиков ИГ на севере Сирии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие военные ликвидировали 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, сообщил в среду генштаб Турции.

Кроме того, по данным командования, за вторник турецкие ВВС нанесли авиаудары по более чем 100 объектам ИГ в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата".

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией.

Теги: Турция, Сирия, Исламское государство
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