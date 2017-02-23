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Около 3,5 тыс. сирийцев за сутки получили помощь от российских военных

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провел шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и одну в Хомсе.

"В городе Алеппо в районах Сахур 1, Альмади, Аль-Сукари, Старый Алеппо и Шейх-Максуд, а также в школе Альфинун Насуйя произведена передача 3 тыс. порций горячего питания. Жителям города Хомс в районе Баб-Омар произведена передача 300 продовольственных пакетов, в дошкольных учреждениях детям переданы 40 наборов для творчества и 120 мягких игрушек", - говорится в сообщении Центра, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3460 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила две тонны.

Кроме того, по данным Центра, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлено 20,5 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

Теги: Сирия, Россия
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