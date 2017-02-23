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СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в рамках пересмотра политики Вашингтона по Сирии может решить активнее участвовать в борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в России), сближаясь для этого с Турцией, пишет в четверг газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Издание поясняет, что прежняя американская администрация косвенным образом пыталась добиваться в Сирии падения режима Башара Асада, однако основное внимание уделяла операциями против ИГ и, в частности, по захвату главного оплота террористов - города Ракка.

В миреЦРУ заморозило программу помощи Свободной сирийской армииЧитать подробнее

В администрации Трампа, по информации газеты, "возможно, обдумывают использование большего числа сухопутных сил (для борьбы с ИГ - ИФ), чтобы ускорить ход войны". "Кроме того, Вашингтон может пересмотреть решение администрации Обамы о поддержке курдских ополченцев, которые были главными помощниками США в наступлении на террористов. Вместо этого США могут составить план по захвату Ракки при более тесной координации с Турцией, которая резко выступает против использования курдских военизированных формирований", - пишет газета.

The Washington Post напоминает, что Трамп неоднократно критиковал решение своего предшественника Барака Обамы передавать оружие бойцам так называемой "умеренной сирийской оппозиции". Кроме того, по мнению издания, у Трампа, судя по всему, меньше возражений, чем у Обамы, против дальнейшего пребывания Асада у власти.

Как сообщалось, США ранее в этом году уже уменьшили поддержку сирийским оппозиционерам. Так, по сообщению ряда СМИ, ЦРУ заморозило программу по поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии. Помощь включала в себя деньги на выплаты зарплат, а также обучение бойцов, поставку боеприпасов, в частности, противотанковых ракет.

The Washington Post отмечает, что сложная ситуация сложилась у бойцов оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Они в последние недели не получают помощь из-за границы, и потому с трудом сдерживают продвижение воюющих против них экстремистов.

"Аль-Каида" (запрещена в РФ) уничтожает нас", - заявил представитель группировки "Фастаким" Закария Малахифджи. Так он объяснил решение присоединиться к экстремистам из группировки "Ахрар аш-Шам", чтобы противостоять террористам.

"Это - исключительно военный альянс, который нужен для защиты от "Аль-Каиды". Мы не разделяем их (лидеров "Ахрар аш-Шама" - ИФ) политические взгляды", - добавил Малахифджи.

Со своей стороны, некоторые бойцы оппозиции, потеряв надежду на победу над теснящими их террористами, вообще решили прекратить вооруженную борьбу и согласились на предложение правительственных войск сложить оружие и вернуться к мирной жизни, отмечает The Washington Post.

Теги: США, Дональд Трамп, Сирия, Турция, ИГ
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