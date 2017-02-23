Боевиков ИГ с начала года выбили из 56 населенных пунктов Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Сирии с начала 2017 года боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) выбили из 56 населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 56", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 27 кв. км территории, - заявили в Минобороны. - В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1854,1 кв. км".