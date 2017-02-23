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Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США

Ранее сегодня суд Вены отказался заключать Фирташа под стражу по делу об экстрадиции в Испанию

Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США
AP/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, освобожденный сегодня судом под прежний залог в 125 млн евро и обязательство оставаться в Австрии по делу об экстрадиции в Испанию, тут же был задержан по делу об экстрадиции в США, такую информацию передают австрийские СМИ и подтверждают адвокаты бизнесмена.

Суд должен определиться о мере пресечения в отношении Фирташа по "американскому" делу днем в пятницу, 24 февраля.

Как сообщалось, Земельный суд Вены, рассмотрев в четверг запрос Испании об экстрадиции бизнесмена, решил освободить его без внесения дополнительного залога и со сдачей загранпаспорта.

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"Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Фирташа по требованию суда. Суд обязал Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени", - отметили защитники бизнесмена.

Позже они сообщили, что в связи отклонением судом запроса Испании на задержание, представитель прокуратуры Вены сразу же после принятия такого судебного решения потребовал задержания бизнесмена по существующему делу об экстрадиции в США.

"Дмитрий Фирташ отрицает все обвинения против него, и мы уверены, что его невиновность будет доказана", - заявили адвокаты.

Они утверждают, что испанское расследование не только касается одних и тех же обвинений, которые были поданы со стороны властей США в Иллинойсе, но и были поданы испанскими властями по инструкции прокуратуры Чикаго. "Это все часть той же истории - политического преследования Фирташа", - отметили адвокаты.

"Дело Фирташа"

Председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение, а 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года прокуратура Вены задержала Фирташа на срок до 48 часов в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Как ранее уточняли адвокаты бизнесмена, залог в размере EUR125 млн по "американскому" делу по-прежнему существует, тогда как возможность выезда из Австрии у Фирташа была в период между решением суда первой инстанции от 30 апреля 2015 года об отказе в его экстрадиции в США и противоположным решением апелляционного суда, принятым 21 февраля 2017 года.

Окончательное решение об экстрадиции должен принять Федеральный министр юстиции Австрии. По мнению адвокатов, Фирташ останется в столице Австрии еще на срок от нескольких месяцев до более года в связи с отсутствием у его дела прецедентов в австрийском правосудии.

Теги: Дмитрий Фирташ
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