Малайзия заподозрила дипломата из КНДР в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - хочет допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также сотрудника северокорейской авиакомпании, заявил в среду руководитель малазийской полиции Халид Абу Бакр.

По версии следствия, они каким-то образом могут быть причастны к организации убийства Ким Чен Нама в столичном международном аэропорту.

"Мы направили послу КНДР послание с просьбой позволить допросить обоих. Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки. Если нет, мы заставим их выйти к нам", - заявил полицейский журналистам.

В какой мере и каким образом два представителя КНДР могли быть задействованы в организации убийства, не сообщается.

Бакр отметил, что полиция уверена в причастности к убийству пятерых северных корейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один наряду с двумя женщинами - вьетнамкой и индонезийкой - арестован.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года.