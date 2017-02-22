Южная Корея по громкоговорителям обвинила Ким Чен Ына в убийстве брата

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея с помощью расположенных на границе с КНДР громкоговорителей начала оповещать жителей Северной Кореи об убийстве сводного брата главы государства, Ким Чен Ына, передает в среду агентство "Рёнхап".

"Мы организовали вещание с помощью 34 громкоговорителей вдоль межкорейской границы для того, чтобы проинформировать северокорейских солдат и мирных жителей о том, что их лидер Ким Чен Ын стоит за убийством своего старшего сводного брата Ким Чен Нама", - заявили в Сеуле.

Южная Корея таким образом хочет показать соседям жестокость их правителя, поясняет агентство.

Ким Чен Нам был, по версии следствия, убит в аэропорту столицы Малайзии. Американские и южнокорейские представители считают, что это было убийством, спланированным и осуществленным Пхеньяном.