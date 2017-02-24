Российские военные доставили 1,5 тонны продуктов беженцам из Пальмиры

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили продукты в лагерь беженцев из Пальмиры, сообщил представитель Центра.

"В лагерь беженцев было доставлено около 1,5 тонны продуктов, в составе которых мука, рис, сахар и мясные консервы", - сказал он.

Лагерь находится в южной части Хомса, в здании бывшей школы. Здесь нашли временное пристанище 160 беженцев из Пальмиры.

Это один из 30 центров для беженцев в Хомсе. Он расположился в районе Баб-Омар, где еще недавно шли ожесточенные бои с боевиками. "Раньше, до войны, это был жилой район. Жизнь текла здесь, как в любом хорошем городе. После того, как пришли боевики, начались бомбежки, все было разрушено. Люди были вынуждены уехать, ситуация сильно осложнилась. То, что вы видите вокруг, как раз результат нахождения здесь боевиков", - сказал бригадный генерал сирийской армии Абдулатиф Альхубари.