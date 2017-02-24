Иракским войскам удалось войти на территорию западного Мосула

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Иракские правительственные силы вошли в один из жилых кварталов западного Мосула, впервые с начала операции по освобождению города от джихадистов "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) четыре месяца назад, сообщает ливанское издание The Daily Star со ссылкой на иракское командование.
Войскам ранее удалось выбить террористов с военной базы в районе Мосула и из деревни к юго-западу от города. Накануне сообщалось, что иракские военные отбили у боевиков аэропорт Мосула.
Город Мосул был захвачен террористами ИГ летом 2014 года. По данным ООН, с тех пор около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть места проживания.
Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГИЛ.
В конце января сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от ИГ.