Иракским войскам удалось войти на территорию западного Мосула

В настоящее время проводится операция по освобождению города от ИГ, накануне у боевиков отбили аэропорт

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Иракские правительственные силы вошли в один из жилых кварталов западного Мосула, впервые с начала операции по освобождению города от джихадистов "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) четыре месяца назад, сообщает ливанское издание The Daily Star со ссылкой на иракское командование.

Войскам ранее удалось выбить террористов с военной базы в районе Мосула и из деревни к юго-западу от города. Накануне сообщалось, что иракские военные отбили у боевиков аэропорт Мосула.

Город Мосул был захвачен террористами ИГ летом 2014 года. По данным ООН, с тех пор около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть места проживания.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГИЛ.

В конце января сообщалось, что иракская армия освободила восточные районы Мосула от ИГ.