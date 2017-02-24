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Трамп запланировал привлечь бизнес к восстановлению промпроизводства США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупных американских компаний заявил, что намерен привлечь их к процессу восстановления рабочих мест в промышленности и доминирующей роли страны в мировой торговле.

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"Они разделяют наше стремление вернуть производство и создать новые рабочие места в этой стране", - сказал Трамп во время встречи с руководителями 24 компаний в четверг в Белом доме.

На ней присутствовали, в том числе, главный исполнительный директор Dow Chemical Co. Эндрю Ливерис, глава General Electric Co. Джеффри Иммельт, руководитель Lockheed Martin Corp. Мэрилин Хьюсон, председатель совета директоров Caterpillar Inc. Даг Оберхельман, а также топ-менеджеры Campbell Soup Co., Harris Co., Johnson & Johnson, Emerson Electric, Corning Inc., Nucor Corp.

Трамп воспользовался открытой частью встречи, чтобы еще раз озвучить ряд тем своей предвыборной кампании, раскритиковав "невероятно плохие" торговые сделки и указав на дефицит торгового баланса с Мексикой и Китаем, сообщило агентство Bloomberg. Он пообещал наказать компании, которые перемещают рабочие места за пределы США, и добиваться более выгодных условий госконтрактов, ссылаясь на свои переговоры с Хьюсон, в результате которых, по его словам, стоимость истребителя F-35 производства Lockheed существенно сократилась.

Перед встречей с Трампом руководители разделились на рабочие группы для изучения реформ в таких сферах, как налогообложение, торговля, регулирование, инфраструктура и трудовые ресурсы. В рабочих группах также приняли участие члены администрации, в том числе вице-президент Майк Пенс, директор Национального экономического совета Гэри Кон, министр финансов США Стивен Мнучин, а также зять Трампа Джаред Кушнер, который является старшим советником президента.

Трамп в декабре 2016 года объявил о создании консультативной группы по производству. Возглавляющий ее Ливерис сказал, что топ-менеджеры были "очень воодушевлены" тем, что администрация нацелена на меры, которые способствуют улучшению ситуации в бизнесе.

Теги: США, Дональд Трамп
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