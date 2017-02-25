В Женеве предложили создать рабочие группы по конституции и выборам в Сирии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура предоставил делегациям на переговорах в Женеве документ, предлагающий создать рабочие группы по конституции, выборам и переходной власти в Сирии, подтвердил "Интерфаксу" советник Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Яхъя аль-Ариди.

"Да, де Мистура предложил создать, разделить проблемы по корзинам"- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Аль-Ариди пояснил, что теперь до понедельника и вторника все ждут ответ от представителей делегации Дамаска по принятию или непринятию этого предложения.