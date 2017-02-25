Российские военные за сутки передали жителям Сирии 2,6 тонны гуманитарного груза

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарных акции в городе Алеппо и в населенном пункте Катана провинции Дамаск.

"В городе Алеппо в квартале Шагба Ждиде произведена передача 150 продуктовых наборов. Еще 450 продуктовых наборов общей массой 1,8 тонны передано жителям населенного пункта Катана провинции Дамаск", - говорится в сообщении Центра, поступившем в "Интерфакс".

По данным Центра, за сутки гуманитарную помощь получили 600 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,6 тонны.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (продовольствие), полученных сирийскими властями по линии ООН.