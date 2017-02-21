Порошенко потребовал усилить санкции против РФ из-за документов ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно усилить санкции против России, в связи с тем, что та признала документы отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"С точки зрения международного права это уже элемент признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с имплементацией Минских соглашений. Считаем, что это чрезвычайно тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - цитирует слова президента пресс-служба главы государства по итогам на встречи в Киеве с еврокомиссаром по гуманитарным вопросам Христосом Стилианидесом.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В Кремле подчеркнули, что признание Москвой документов самопровозглашенных республик Донбасса не противоречит международному праву и Минским соглашениям.