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США отказали в визе северокорейскому чиновнику перед переговорами

Официально причина отказа не называется, но СМИ полагают, что дело в провокационных шагах КНДР, предпринятых в последние недели

США отказали в визе северокорейскому чиновнику перед переговорами
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Закрытые переговоры между представителями правительства Северной Кореи и бывшими США государственными деятелями США оказались сорваны, после того как госдепартамент отозвал визу одного из членов делегации КНДР. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Переговоры должны были состояться в начале марта в Нью-Йорке в отеле близ здания ООН на Манхэттене. Проведение этих закрытых переговоров зависело от выдачи визы главе отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху ( Choe Son Hui).

Она часто выступала в качестве посредника между властями своей страны и администрации президента США, но в последние годы правления Обамы деятельность Чо Сон Ху была не так заметна, поскольку Вашингтон переключился на переговоры с Ираном и Кубой.

Пока непонятно, по какой причине госдеп отказался выдать ей визу.

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WSJ напоминает, что в последние недели КНДР предприняла целую серию действий, которые на Западе восприняли как провокации. В числе таких событий издание перечисляет испытание новой ракеты и убийство в Малайзии сводного брата Ким Чен Ына. Впрочем официально в смерти последнего пока никого не обвинили.

По данным источников, инициатива проведения встречи принадлежала северокорейской стороне. Переговоры могли бы стать первой встречей сторон на территории США за шесть лет.

Как сообщают источники, в консультациях должны были принять участие два бывших американских чиновника, которые хотели оказать давление на КНДР с целью освобождения осужденных в Северной Корее американцев.

Как напоминает WSJ, Дональд Трамп неоднозначно высказывался на тему КНДР в ходе предвыборной кампании: он называл лидера Северной Кореи безумцем, но при этом не исключал, что сядет с ним за стол переговоров. Однако после инаугурации воздерживался от прямой критики в адрес Ким Чен Ына.

Теги: США, Северная Корея, КНДР
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