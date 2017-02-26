Министр внутренних дел Украины рассказал о доверии населения патрульной полиции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает на достижение уровня доверия общества к Национальной полиции в 50% за 3-5 лет.

"Опыт европейских стран, вообще развитых нормальных демократий, говорит, что там, где полиция будет пользоваться доверием более 50%, то есть большинства населения, там мы будем иметь устойчивую правоохранительную систему. Я очень рассчитываю, что такую систему мы будем иметь в ближайшие 3-5 лет", - сказал министр в эфире "1+1" в воскресенье.

Он добавил, что через 3-5 лет те молодые сотрудники полиции, которые были набраны по результатам конкурса, наберутся опыта и начнут занимать руководящие должности.

А.Аваков отметил, что реформа полиции продолжается и не все в ней удается сразу.

По его словам, на пике доверие населения к патрульной полиции составляло 60%, сейчас оно составляет около 40%.

При этом уровень доверия к Нацполиции в общем составляет около 25%.