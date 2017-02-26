В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции

ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не может

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона освободила территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС), но продолжила укреплять блиндажи вблизи нее, заявляют в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции. Тем не менее, противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей", - заявил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что ДНР готовы со своей стороны обеспечить безопасность ремонтным бригадам для проведения восстановительных работ на ДФС.

"Но, к сожалению, украинская сторона отказывается поступать аналогичным образом, в результате чего, всячески затягивает расконсервирование станции, что отвечает общей концепции гуманитарной блокады Донбасса со стороны украинских властей", - сказал Басурин.

Представитель ДНР отметил, что, не желая отводить свою технику, украинская сторона продолжила нарушать минские договоренности, в связи с чем разведка ДНР выявляет новые вооружения противника вблизи линии соприкосновения войск. "Так, в районе населенного пункта Верхнеторецкое (4 км до линии соприкосновения) зафиксированы шесть танков. Ранее выявленная нами техника ВСУ также продолжает находиться вдоль линии соприкосновения", - заявил он.

При этом ранее источник, близкий к ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе заявил агентству "Интерфакс-Украина", что в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая состоялась 25 февраля, достигнута договоренность о допуске украинских ремонтных бригад на Донецкую фильтровальную станцию.