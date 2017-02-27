Турция назвала условия завершения своей операции в Сирии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турция завершит свою военную операцию в Сирии после взятия Мембиджа и создания вокруг нее зоны безопасности, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик.

"После того, как Мембидж будет взят, арабское население вернется туда, 90-километровая зона будет достигнута, Турция остановит свою операцию в Сирии", - сказал Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества" в понедельник в Москве.

Он добавил, что "Турция продолжит наступление на Мембидж.

"Турция старается создать там 90-километровую зону безопасности. 85% территории Мембиджа и окрестностей контролируются боевиками курдского демократического союза. Турция сейчас будет делать все, чтобы вернуть туда арабское население, очистить от боевиков", - заключил он.

Советник Эрдогана также подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом, что, по его словам, укрепило безопасность в самой Турции. Ильнур Чевик подтвердил важность российского присутствия в Латакии для сохранения стабильности в регионе.

"Латакия для нас никакая не проблема. Латакия всегда была при (президенте Сирии Башаре) Асаде. Поскольку Россия для нас - дружественная держава, мы не имеем никаких претензий к военной базе в Латакии. Наоборот, мы считаем, что присутствие российских войск там важно, чтобы укреплять стабильность региона", - сказал Чевик.